Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Özkan, zararlı böcek popülasyonlarının yüzde 50-100 oranında faydalı böcekler (parazitoitler) aracılığıyla biyolojik olarak kontrol altına alındığını belirtti.

Özkan, faydalı böcek uygulamasında ilk hedefin ilaçlama sayısını azaltmak, nihai hedefin ise ilaçlama ihtiyacını ortadan kaldırma olduğuna işaret etti.

Prof. Dr. Cem Özkan, KTÖS konferans salonunda “Gıda Güvenliği İçin Akıllı Böcekler İş Başında” (Domates Üretiminde Tuta Absoluta Zararlısına Karşı Biyolojik Mücadele) konulu seminer verdi.

Ziraat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen seminerde, yararlı böceklerin zararlı böceklerle mücadelede kullanılması, yararlı böcekle mücadelenin kazançları, yararlı böceklerin kitle üretimi, tarımsal ilaçların ürünün pazarlanmasında yaratabileceği sorunlar ele alındı.

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Erkut Uluçam, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, zararlılara karşı faydalı böcek kullanımında son beş yılda ilerleme kaydedildiğini belirterek, bunun insan sağlığı açısından sevindirici olduğunu söyledi.

Prof. Dr Cem Özkan, Türkiye’de faydalı böceklerin kitle üretimi yapıldığına işaret ederek, KKTC’de de bu üretime geçilebileceğini kaydetti. Özkan, bazı tarla uygulamalarında zararlıları yüzde 50, bazı tarlalarda ise tamamen ortadan kaldırmayı başardıklarını ifade etti.

Tarımda yararlı böceklerin, zirai ilaçlamanın alternatif yöntemlerinden biri olduğunu kaydeden Özkan, ilaçların hem üreticinin, hem de tüketicinin sağlığına zarar verebildiğini söyledi. Özkan, ilaçların, hava ve toprak kirliliğine neden olabildiğini, üründe kalıntı bırakabildiğini bunun da ürün pazarlanmasında ve fiyat belirlenmesinde sorunlar oluşturabildiğini kaydetti.

Türkiye’nin imzaladığı Paris İklim Anlaşması'nda, zirai ilaç kullanımının 2030’a kadar yarıya indirilmesi hükmü bulunduğuna işaret eden Özkan, tarımsal ilaçla ilgili kısıtlamalara uyulmadığı takdirde Türkiye'ye ek vergi ve ceza uygulanacağını belirtti. Özkan, AB ülkelerinin tarımsal ilaçların sürdürülebilir olmadığı gerçeği karşısında, biyolojik mücadele yöntemlerine daha çok önem vermeye başladığını kaydetti. Özkan, biyolojik mücadele bilincinin yeni yeni oluşmaya başladığını söyledi.

Prof. Özkan, uzun süreli tarımsal ilaç kullanılan tarlalarda zararlı böcekler direnç kazanırken, faydalı böceklerin de yok edildiğine işaret etti.

Yararlı böcek bırakılan tarlalarda 2’nci ve 3’üncü yılda ana zararlının yanında diğer sorunların da azaldığını gözlemlediklerini kaydeden Özkan, yararlı böcek uygulamasının entegre mücadelenin bir parçası olduğunu söyledi.

Bahçelerdeki hastalıklarla mücadelede kullanılan ilaçların yararlı böceklerdeki etkisinin sorulması üzerine Özkan, yararlı böceklerin ana zararlıya göre önerildiğini ve ayni bahçedeki başka hastalıklara karşı da yararlı böceklere en az zararı verecek mantar ilaçları önerdiklerini kaydetti.

Etkinlikte, bağ, yararı böcek uygulayan elma ve domates üreticileriyle yapılan görüşmelerin videoları da gösterildi.