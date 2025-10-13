Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisini" görüşmek üzere yarın yeni yasama yılının ilk olağanüstü toplantısını yapacak.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in çağrısıyla yarın saat 11.00’de toplanacak Genel Kurul’da, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde oy çokluğuyla kabul edilerek, Genel Kurul’a sevk edilen “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi” görüşülecek.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin Cumhuriyet Meclisi’nden aldığı bilgiye göre, Genel Kurul'un karar önerisinin genel, ikinci ve üçüncü görüşmesini yarın tamamlayıp aynı gün oylaması öngörülüyor.

UBP Grubu’na bağlı bazı milletvekilleri, Demokrat Parti (DP) milletvekilleri, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı ve Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu tarafından sunulan “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi” için Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde iki toplantı yapılmıştı.

Yarınki olağanüstü birleşimde, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin öneriye ilişkin raporu da okunacak.

Cumhuriyet Meclisi yeni yasama dönemine 1 Ekim’de başlamış, Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Genel Kurul çalışmalarına 15 gün ara verilmişti. Genel Kurulu çalışmalarına 20 Ekim Pazartesi günü devam edecek.