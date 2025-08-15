Güney Kıbrıs’ta 59 ve 32 yaşındaki iki kişi, başkalarına satmak maksadıyla posta yoluyla uyuşturucu temininden tutuklandı.

Alithia’nın haberine göre, 10 Ağustos Pazartesi günü Larnaka’daki posta şubesine yurtdışından gelen bir kolinin içerisinde brüt ağırlığı 111 gram kurutulmuş hintkeneviri bitkisi ulaştı. Rum polisi, üzerinde alıcısının ismi de bulunan koliyi takibe aldı. Çarşamba günü Baf’taki posta şubesine ulaşan koliyi teslim almak üzere şubeye giden 59 yaşındaki kişi yakalandı. Araştırmayı derinleştiren polis uyuşturucuyla ilgisi görülen 32 yaşındaki bir kişiyi daha gözaltına aldı. Kişiler hakkında başka kişilere satmak niyetiyle yasadışı uyuşturucu ithali ve tasarrufu soruşturması yürütülüyor.