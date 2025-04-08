Posta Dairesi’nde örgütlü sendikalar, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası(KAMUSEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), istihdam ve araç gereç eksikliklerinin giderilmediği gerekçesiyle yarın dairenin tüm kazalarında bir günlük grev kararı aldı.

Üç sendika adına, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’ndan (KAMUSEN) yapılan açıklamaya göre, grev süreciyle ilgili açıklama yarın saat 10.30’da Mahkemeler karşısındaki Lefkoşa Merkez Postahanesi’nde yapılacak.

Açıklamada, Posta Dairesi’nde örgütlü KAMUSEN, KTAMS ve KAMU-İŞ'in uzun süredir devam eden istihdam ve araç gereç eksiklikleri konusunda, Başbakanlık nezdinde yaptıkları bütün girişimlere rağmen somut bir adım atılmadığı belirtilerek, "Kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için hayati önem taşıyan bu eksiklikler, hem çalışanlarımızı hem de halkımızı olumsuz etkilemektedir" denildi.

Posta Dairesi'nin, Maliye Bakanlığı’na "en fazla gelir sağlayan kurumlardan biri" olmasına rağmen, personel yetersizliği ve araç gereç eksikliği nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu kaydedilen açıklamada, gereken adımların bir an önce atılması talep edildi.