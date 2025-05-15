Polis, Yenierenköy'de öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kaza neticesinde yaralanan bir otobüs şoförü ile 21 öğrencinin Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne, 7 öğrencinin ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü açıkladı.

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, Gazimağusa Devlet Hastanesine giden bir öğrencinin de ileri tetkik için Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Kaza sonucu biri otobüs şoförü ve 28'i öğrenci olmak üzere toplam 29 kişi yaralandı.” denildi.