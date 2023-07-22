Lefkoşa ve Gönyeli Bölgesi'nde meydana gelen elektrik kesintileri nedeniyle buralardaki tüm trafik ışıkları devre dışı kaldı. Polis Basın Subaylığı konuyla ilgili bir açıklama yaparak vatandaşları özellikle trafik ışığı bulunan kavşaklarda yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.