Polis Genel Müdürlüğü 29 Ekim Pazar günü başlayacak olan 2023 yılı Büyük Av Mevsiminde, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan av haritası çerçevesinde avcıların toplam 13 av gününde avlanabileceğini bildirdi.

PGM Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, avcıların avlayabilecekleri av hayvanları, uymaları gereken kurallarla hangi bölgelerin avlanmaya açık ve kapalı olduğu açıklandı.

Güneşin batışı ile doğuşu arasında avlanmak suretiyle, baraj ve göletlere beş yüz (500) metre ve daha az yaklaşmak suretiyle, meskûn mahallere iki yüz elli (250) metre ve daha az yaklaşmak suretiyle, motorlu araçtan ateş etmek suretiyle, Yasanın öngördüğü avlanma araçları ve yöntemleri dışında av yapma, 3’ten fazla ve/veya kendi üzerine kayıtlı olmayan köpekle, av hayvanları dışında başka bir hedefe ateş etmek suretiyle avlanmanın yasak olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, ava gidilen motorlu araçla, en yakın toprak veya asfalt yola 50 (elli) metre mesafeden daha fazla arazi içerisine girilemeyeceği 50 (elli) metre mesafeden sonra av yerine yaya olarak gidileceği, araçların ava kapalı bölgelere park edilemeyeceği de belirtilirken, salon araçlarla arkası açık veya kapalı van ve pick-up tipi araçlar dışında, traktör ve biçerdöver dahil hiçbir tarım aracında, kamyon dahil hiçbir iş aracında ve ATV tipi araçlarda av tüfeği bulundurulup taşınamayacağı vurgulandı.

Açıklamada şunlara da yer verildi:

“Yasada belirtilen sınırlar içinde olsa dahi, kanlı veya parçalanmış bir av hayvanının fotoğraf veya görüntüsü ve ayrıca, her av günü için yasada belirtilen sayının üzerinde ölü av hayvanı içeren bir fotoğraf veya görüntüyü kamuya açık şekilde sosyal medya dahil, hiçbir yayın organında sergilenemez ve yayınlanamaz.

Avcıların, av günlerinde sabah saat 04 .00’dan önce ve akşam 19.00’dan sonra toprak yollara silahlı olarak girmeleri yasaktır.

Av tüfekleri, araçların bagajında kırık iki parça halinde ve kılıf veya kutu içerisinde, bagajsız araçlarda ise yine kırık iki parça halinde kılıf veya kutu içerisinde, kabinde veya yük kısmında taşınır. Kabin içinde veya bagajda, kırık iki parça olsa bile kılıf veya kutu dışında av tüfeği taşınamaz.

Adlarına kayıtlı ateşli silah kayıt belgesi, geçerli tasarruf ve avlanma ruhsatı olmaksızın ateşli silah tasarruf etmek, taşımak ve aynı zamanda avlanmak suçtur.

GKRY menşeli fişekleri tasarruf etmek ve bu tür fişeklerle avlanmak suçtur.

Av ruhsatı alan bir kişinin, hiçbir av döneminde saat 00.00’dan önce, Kaymakamlıktan özel izin almadan silahını evden çıkarması ve aracında taşımasının suç olduğunu bir kez daha hatırlarız.”

-Büyük Av Mevsiminde avlanabilecek av hayvanı türleri

Bir avcı Büyük Av Mevsiminde her av günü için, belirtilen hayvanlardan (Ova tavşanı, turaç, sülün, keklik, yaban güvercini, fassa, bıldırcın, cikla, çulluk, karga ve saksağan) toplamda en fazla kırk (40) adet olmak üzere, en fazla bir (1) tavşan, beş (5) keklik veya turaç, sekiz (8) çulluk, beş (5) sülün, sekiz (8) fassa ve yirmi (20) cikla avlayabilecek.

Polis Genel Müdürlüğü, 29 Ekim Pazar günü başlayacak Büyük Av Mevsimi nedeniyle; tüm bölgelerde avcı kontrolleri yapılacağını ve yasada belirtilen kurallara uymayanlar aleyhinde yasal işleme gidileceğini hatırlattı.

Açıklamada, “Tüm avcıları yasalara uymaya ve av haritasında belirtilen ava açık bölgelerde, doğaya zarar vermeden sağduyulu şekilde avlanmaya davet eder, kazasız bir av sezonu geçirilmesini temenni ederiz.” denildi.