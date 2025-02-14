Polis Basın Subaylığı, Ercan-Gaziköy Anayolu üzerinde yürütülen yol asfaltlama çalışmaları nedeniyle, yolun Ercan Havalimanı ikinci çemberi ile Gaziköy arasında kalan kısmının çift yönlü olarak araç trafiğine tamamen kapatıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, asfaltlama çalışmaları devam ettiği sürece, Gaziköy'e ulaşım Paşaköy üzerinden sağlanacak.

Polis, söz konusu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.