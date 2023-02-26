Polis, Alsancak’ta 100’lük banknotlardan oluşan toplam 1,100 sahte ABD Dolarının tedavüle sürüldüğünün tespit edildiğini açıklayarak, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Polis, “100’lük ABD Doları” cinsi para bulunduran kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri çağrısında bulundu.

PGM-Basın Subaylığından yapılan açıklamada, 19 Şubat tarihinde, Alsancak’ta, bir şahıs tarafından, tasarrufunda bulunan 100’lük banknotlardan oluşan toplam 1100 sahte ABD Dolarının tedavüle sürüldüğü tespit edildiği belirtilerek, tedavüle sürülen sahte 100’lük ABD Dolarlarının seri numaraları şöyle paylaşıldı:

“KB59742899CB2, KB59742906CB2, KB64742936CB2, KB64742924CB2, KB59733931CB2, KB59743506CB2, KB64734852CB2, KB59733871CB2, KB30436550CB2, KB30442149CB2, KB64736063CB2.”

Polis açıklamasında, "Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan ‘100’lük ABD Doları’ cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur” denildi.