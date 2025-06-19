Gaziköy-Paşaköy arasında, polisin düzenlediği “Kapan Operasyonu”nda, bir van araçta yaklaşık 5 ton kaçak et ele geçirildi.

Polis basın bültenine göre, bu sabah saat 02.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından bir şahsın kullanımındaki van araçta operasyon yapıldı. Aramalarda araçta sağlıksız koşullarda taşınan, gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 5 ton ağırlığında Güney Kıbrıs mühürlü küçük ve büyükbaş hayvan etleri tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada, konu aracın mal sahibi O.Ş.(E-40) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.