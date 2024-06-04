İskele’de evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Mehmet Cemil Bekçi’nin (E-53) ölüm nedeninin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu açıklandı.

Polis açıklamasın göre 1 Haziran’da yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Ülkede kaçak kalan 3 kişi tutuklandı 

Çağdaş Müzik Derneği'nin Konser Geliri Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'ne Bağışlanacak... Çağdaş Müzik Derneği'nin Konser Geliri Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'ne Bağışlanacak...

Polis ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde KKTC’de kaçak kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Dün yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.