Zanlının evinden tabanca ve mermi çıktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kaptan köşkü operasyonu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Arslan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Arslan’ın 1 Aralık’ta Narkotik ekibi tarafından zanlının ikametgâhında yapılan aramada yatak odasında iki adet 9 milimetre çapında tabanca ve şarjörleri, 9 milimetre çapında mermi ve 85 adet kurusıkı tabanca mermisi ve tabanca kılıfının bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının tasarrufunda iki adet daha tabanca ve mermi olduğunun öğrenildiğini ve bu yönde bir tahkikat yürütüldüğünü söyledi. Polis, tabancaların balistik incelemeye gönderildiğini ve herhangi bir olayda kullanılmadıklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, alınan bilgide TC’den KKTC’ye ithal edilen ve Kaptan Köşkü Operasyonunda Akgünler yük gemisiyle yakalanan 3 milyon TL değerinde 2 kilo metamfetamine türü uyuşturucu maddeyi ithal eden Akın Barut’tan Ekim 2021 tarihinde aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, aranan 2 tabanca olduğunu söyleyerek, zanlının 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.