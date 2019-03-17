Yenierenköy’de uyuşturucu

YENİERENKÖY’DE UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

16 Mart 2019 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekipleri aldığı ihbar üzerine saat 18.00 sıralarında Yenierenköy sakini Ü.M (Ünal Mehmetoğlu)’nin ikametgahında yaptığı aramada, gaz tüpü altında kâğıda sarılı uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 gr. ağırlığındaki sentetik cannabinoid maddesi bularak emare aldı.

17 Mart 2019 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç Zehra Yakut Bilgeç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikat memuru Hasan Derman verdiği yeminli şahadetinde zanlının polise itiraf niteliğinde bir ifade verdiğini, emare uyuşturucu maddeyi İskele bölgesinde bir şahıstan 50 TL karşılığında 1 gr. olarak aldığını aktardı.

Bulunan emarenin tahlil ve parmak izi araştırması için Lefkoşa’ya gönderileceğini belirten tahkikat memuru zanlıya 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. (MHA)