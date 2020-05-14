Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler

Tasarruflarında uyuşturucu madde bulundurmuşlardı

3 kişi yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

7.5.2020 tarihinde Gazimağusa’da, seyahat ettikleri araç içerisinde tasarruflarında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 gr ağırlığında madde ve 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunduran zanlı 1 Fuat Demirtaş (E- 23), zanlı 2 Osman Özbayır (E- 59) ve zanlı 3 Ersen Ünalmış narkotik polisi tarafından tutuklanmıştı.

Tutuklandıkları günden beri tutuklu bulunan zanlılar bugün 14.5.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla iki ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildiler.

İddia makamı adına yemin altında şahadet veren polis memuru Osman Üreten olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Üreten şahadetinde,7.5.20 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Gazimağusa’ da bir iş yerinin park alanında zanlıları NM 541 plaka nolu araç içerisinde tespit ederek kontrol maksadıyla durdurduklarını aktardı. Polisi gören zanlı 1 Fuat Demirtaş’in ön yolcu kapısını açarak elinde tuttuğu kâğıt parçasına sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir miktar maddeyi yere döküğünü belirten Üreten akabinde zanlı 2 ve zanlı 3 ün de bulunduğu araç içerisinde arama yapıldığını söyledi. Araç içerisinde yapılan aramada şoför koltuğu altında içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan tütünle karışık ucu yanık sarma bir sigara ve yaklaşık 2 gr ağırlığında yine sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını aktaran Üreten suçüstü hali gereği her 3 zanlının da tutuklandığını belirtti.

Zanlıların 2020 yılı içerisinde yaklaşık 2 aylık sürede birçok kez uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçu işlediklerine, teminata bağlanıp serbest kalmaları sonrasında ayni suçları işlemeye devam ettiklerine dikkat çeken Üreten, serbest kalmaları halinde suç işlemeye devam edecekleri kuvvetle muhtemeldir diyerek 3 ay süreyle merkezi ceza evine gönderilmelerini talep etti.

Savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar’ ın talep edilen süreyi 2 ay olarak sınırlamasından sonra yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların her hâlükârda iki ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmeleri yönünde emir verdi. (MHA)