Uyuşturucuya 3 yıl 6 ay hapislik

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da daha önce de uyuşturucu suçundan yargılanıp 5 yıl hapis cezası alan ve 105 gram yakalanan Burak Necipoğulları’nın aleyhindeki karar bugün açılandı. Sanık, 105 gram Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Alma-Tasarruf suçlarından yargılandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Başkan Aksun açıkladı. Aksun, sanığın işlediği suçların ciddiyet ve yaygınlığına değindi. Başkan Fadıl Aksun, Mahkemelerin yıllık faaliyet raporlarına göre uyuşturucunun ağır ceza mahkemelerinin gündemini en çok meşgul eden suçlardan olduğunun altını çizdi. Aksun, sanığın uyuşturucu suçundan 5 yıl hapis cezası alıp ıslah olmamasını, uyuşturucunun azımsanmayacak miktarda oluşunu, para karşılığı ve kendi tüketimi için uyuşturucuyu başkasının teşvikiyle taşımasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Başkan Fadıl Aksun sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değerlendirdikten sonra 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.