Uyuşturucu zanlılarına ek tutukluluk

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de uyuşturucuyla yakalanan Hüseyin Kaya ile Durdu Can Sarman bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Adnan Kardeşler, 30 Ocak 2022 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Girne’de gerçekleştirilen operasyonda Hüseyin Kaya’nın üzerinde yapılan aramada 4 ayrı kağıda sarılı 4 gram hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi. Kardeşler, akabinde zanlının Girne’deki evinde arama yapıldığını, , içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet elle sarılmış sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet plastik pet şişe bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesi üzerine mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Durdu Can Sarman’ın da tespit edilerek gözaltına alındığını açıkladı. Polis memuru, Salman’ın evinde yapılan aramada 22 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlı Sarman’ın ifadesinde Kaya’ya verdiği uyuşturucu maddeyi 20 Ocak 2022 tarihinde Güney Kıbrıs’tan bir şahıs aracılığıyla 22 gram olarak aldığını, 14 gramını Kaya’ya verdiğini söyledi. Polis, zanlı Sarman’ın evinde bulunan uyuşturucu maddeyi ise 27 gram olarak yine güneyden aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlı Sarman’ın ithal ettiği uyuşturucunun bir kısmını Alsancak bölgesinde bir lokasyona bıraktığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının cep telefonunda uyuşturucunun bulunduğu lokasyonun tespit edildiğini, çevre güvenlik kameralarının incelendiğini, alıcıların tespitinin yapılacağını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ifade eden polis, zanlıların cep telefonunda data incelemesi yapılacağını söyledi. Polis, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazan Aksun zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.