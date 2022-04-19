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Uyuşturucu zanlılarına ek tutukluluk

Girne’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan Yener Baba, Seyhan Hurma, Yosko Mitev, Mehmet Atakan Alır dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

19 Nisan 2022 Salı 10:05
Uyuşturucu zanlılarına ek tutukluluk

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan Yener Baba, Seyhan Hurma, Yosko Mitev, Mehmet Atakan Alır dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli Mert Gültuna, olayla ilgili olguları aktardı.

Polis, bir süre önce Alsancak Çıkarma Plajı civarında para bırakıldığına, paranın bazı şahıslar tarafından oradan alınıp yerine uyuşturucu bırakıldığına, orada uyuşturucu alışverişi yapıldığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine 4 Nisan’da fason operasyonu başlattıklarını, pusuya yattıklarını, Seyhan Hurma isimli zanlının olay yerine araçla gelerek, bin 200 euro para bıraktığını söyledi. Polis, Mehmet Atakan Alır isimli zanlının ise daha sonra motosikletle olay yerine geldiğini, parayı aldığını söyledi. Polis, Seyhan Hurma’nın Girne’de tespit edilerek gözaltına alındığını, üzerinde yapılan aramada 4 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi. Polis, Yener Baba’nın da tespit edilerek tutuklandığını, evinde yapılan aramada 32 gram hintkeneviri, 10 gram ağırlığında MDMA, 11 gram ağırlığında kokain, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 22,865 TL, 520 Euro, 2,310 Dolar ve 1,150 Sterlin nakit para ele ele geçirildiğini söyledi.

Polis, zanlı Mehmet Atakan Alır’ın da Lefkoşa’da tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada bir gram kokain, kullanımlarındaki araçta bir adet uyuşturuculu sarma sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Yener Baba’nın güneyde yaşayan bir şahsın yönlendirmesiyle uyuşturucu temin edip, satışını yaptığını açıkladı. Polis, Baba’nın güneydeki şahsa borcu olduğunu,

7 ay boyunca ona para gönderdiğini söyledi. Polis, 38 bin euroyu teslim almaya gelen güneyde sakin Yosko Mitev’in de yakalandığını belirtti.

Gültuna, ele geçirilen para miktarının oldukça yüksek olduğunu, Mali polisin de bu nedenle soruşturmaya dahil olduğunu söyledi. Polis, toplanan ve güneye gönderilen paraların kaynağının araştırıldığını ifade etti.

Gültuna, soruşturma kapsamında birçok ifade aldıklarını belirtti. Gültuna, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceklerini ifade ederek, 8 gün ek süre istedi.

Yargıç Hazan Aksun talep edilen süreyi onayladı.

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