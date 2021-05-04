Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

28.04.21 tarihinde Narkotik polisi tarafından yapılan aramada tasarruflarında 200 ml ağırlığında Kokain ve 200 ml ağırlığında MDMA türü uyuşturucu madde bulunan zanlı 1 İlhan Kayalar ve zanlı 2 Bulut Sarıdoğan suçüstü hali gereği tutuklanıp tasarruflarında bulunan maddelere emare olarak el konulmuş ve 29.04.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında birer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 30.04.21 tarihinde kanunsuz kokain ve MDMA türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışları men edilerek teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, PM Hüseyin Özdesoy’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadette, alınan bir bilgi ışığında 28.04.21 tarihinde Gazimağusa’ da zanlı 1’in işyeri ofisinde yanında zanlı 2 olduğu halde huzurlarında bir arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada zanlı 1’in giymekte olduğu pantolonun sağ cebinde iki ayrı yerde beyaz renk naylon parçası içerisinde kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan 200 ml ağırlığında madde ve MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 200 ml ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, huzurda bulunan zanlı 2’nin elinde uyuşturucu mad kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan bir adet pipet ve giydiği eşofmanın cebinde folyo kâğıdına sarılı MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir miktar kırıntı bulunarak emare alındığını söyledi.

Akabinde ayni iş yerinin çatı katında yapılan aramada mutfak dolabı içerisinde uyuşturucu madde kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan 2 adet pipet bulunarak onların da emare aldığını söyleyen tanık polis, suçüstü hali her iki zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlıların 29.04.21 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri temin edildiğine değinen tanık polis, bu süre içerisinde zanlılardan alınan emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini söyledi.

Ayni gün zanlı 1, bahse konu maddeleri 27.04.21 tarihinde ismini verdiği ancak soy ismini bilmediği erkek bir şahıstan aldığına dair itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini belirten tanık polis, bugün itibarıyla zanlı 1’e 200 ml ağırlığında kokain ile 474 ml ağırlığında MDMA türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf, zanlı 2’ye ise 68 ml ağırlığında MDMA türü uyuşturucu madde ve pipet içerisinde MDMA türü uyuşturucu kırıntısı tasarruf suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğini söyleyen tanık polis, her iki zanlının da davalarına karşılık kabul yönünde beyanda bulunduklarını belirtti.

Tahkikatın tamamlandığını belirten t anık polis ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek 10 biner TL şahsi teminat yatırmaları, haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmeleri ve KKTC vatandaşı muteber birer şahsın 50 biner TL şahsi kefalet senedi imzalamaları şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)