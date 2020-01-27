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Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

27 Ocak 2020 Pazartesi 18:44
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

21.1.2020 tarihinde tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduran Ürdün uyruklu Rakan Fahid Jamous ve Suriye uyruklu Muhammad Marver Shain tutuklanmış, 22.1.20 ve 24.1.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında toplam 5 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 27.1.20 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

İddia makamı adına mahkemede hazır olan polis memuru Osman Üreten olgularla ilgili yemin altında bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Üreten şahadetinde, alınan bilgi ışığında 21.1.20 tarihinde saat 13.00 raddelerinde zanlı 1 Rakan Fahid Jamous nin bir üniversite içerisindeki odasında arama gerçekleştirildiğini belirtti. Arama esnasında elbise dolabı içerisinde mavi renk pantolonun arka cebinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen Üreten zanlının tutuklandığını belirtti.

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Zanlı 1’ in mesele ile ilgili ayni gün gönüllü bir ifade verdiğine ve bahse konu uyuşturucu maddeyi 20.1.20 tarihinde 100 TL karşılığı 2 gr olarak zanlı 2 Muhammad Marver Shain den aldığına dair beyanda bulunduğunu belirten Üreten aynı gün zanlı 2’ nin kalmakta olduğu üniversite içerisindeki odasında mahkeme emriyle arama gerçekleştirildiğini  söyledi. Zanlı 2 huzurunda kalmakta olduğu oda içerisinde yapılan aramada, pencere yanında beyaz kağıda sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1.5 gr ağırlığında madde ve siyah renk gözlük kutusu içerisinde de Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 100 mlg madde bulunarak emare olarak alındığını belirten Üreten zanlı 2 nin de tutuklandığını aktardı.

Zanlı 2 nin de mesele ile ilgili aynı gün gönüllü bir ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiği yönünde itirafta bulunduğunu belirten Üreten, zanlının konu uyuşturucu maddeyi 20.1.20 tarihinde adını bilmediği Nijeryalı bir şahıstan 90 TL karşılığı 2 gr olarak aldığına dair beyanda bulunduğunu söyledi.

Emarelerle ilgili raporun geldiğine ve Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduklarının tespit edildiğine değinen Üreten, zanlılara bugün itibarıyla işlemiş oldukları suçlardan dava tebliğ edildiğini, zanlı 1’  in Kabul, zanlı 2 nin ise kabul etmiyorum yönünde cevap verdiğini belirtti.

Her iki zanlının bir üniversitede öğrenim görmekte olduklarını söyleyen Üreten zanlıların tahkikata etki etme olanağı olmadığı cihetle teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların KKTC dışına çıkışlarını men ederek 6000’ er TL nakdi teminat ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmek şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
UyşturucuRakan Fahid JamousMuhammad Marver Shain
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