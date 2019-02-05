Tumbul tutuklu yargılanacak

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a 365 gr Sentetik Cannabionoid türü Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ithal ederken yakalanan zanlı Akile Tumbul bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a 365 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ithal ederken ihbar üzerine yakalanan zanlı Akile Tumbul hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan ve 25 haftalık ikiz bebeklere hamile olan zanlı Tumbul tutuklu yargılanmak üzere 1 ayı geçmemek şartı ile cezaevine gönderildi.

Polis: “Belirli bir adresi yok, kaçma ihtimali var…”

Meselenin tahkikat memuru, 30 Ocak 2019 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Akile Tumbul’un Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a kanunsuz uyuşturucu madde getireceğinin öğrenildiğini anımsattı. Ayni gün saat 23:15 raddelerinde zanlı Akile Tumbul’un ticari bir araçla Güney Kıbrıs’a geçtiğinin tespit edildiğini ifade eden tahkikat memuru, Akyar Sınır Kapısında pusu görevine başlandığını söyledi. Tahkikat memuru, zanlı Tumbul’un 31 Ocak 2019 tarihinde saat 00:35’te Akyar Sınır Kapısından konu ticari araçla Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptığı sırada tespit edildiğini belirterek, zanlı Tumbul’un beraberinde bulunan eşyalarda yapılan kontrolde sağ arka yolcu koltuğu üzerinde zanlıya ait mont ile örtülmüş çanta içerisinde 3 ayaklı puf içerisine gizlenmiş toplam 365 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru KKTC vatandaşı olan ancak belirli bir adresi bulunmayan ve yargılanmaktan kaçma ihtimali bulunan zanlının davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlı avukatı talebe itiraz etti…

Zanlı avukatı Batur Sağlamer, cezaevi talebine itiraz etti. Zanlı avukatının itirazı üzerine ise duruşmaya geçildi. Teminat duruşmasında İddia Makamı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Şerife Göksu’yu tanık olarak dinletirken, zanlı avukatı ise zanlı Akile Tumbul’a kefil olabilecek 3 kişiyi tanık olarak dinletti. Zanlı avukatı Batur Sağlamer, zanlının yargılanmaktan kaçacağına dair herhangi bir şahadetin sunulmadığını belirterek, 5,5 aylık ikiz bebeklere hamile olan ve riskli bir hamilelik yaşayan zanlının cezaevine gönderilmesi yönündeki talebin acımasızca olduğunu savundu. Zanlının ve doğacak olan bebeklerinin sağlığının cezaevinde ciddi bir tehdit altında olacağını savunan Sağlamer, istisnai durumu olan zanlının cezaevine gönderilmemesini talep etti.

1 ay cezaevinde bekleyecek…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan,

İddia Makamının, tanık olarak Polis Memuru Mustafa Kavaz ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Şerife Göksu’yu tanık olarak dinlettiğini ifade ederek, Polis Memuru Kavaz’ın, zanlı Akile Tumbul’un 3 ayı geçmemek şartı ile cezaevine gönderilmesini talep ettiğini anımsattı. Zanlının ise yurtdışına kaçma ihtimali olmadığına dair 3 tanık dinlettiğini belirten

İnan, zanlı avukatının ise İddia Makamı tarafından yapılan talebe itiraz ettiğini söyledi. İnan, zanlı aleyhindeki ithamların konusunun “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçları olduğunu anımsatarak, İddia Makamı tanığı Polis Memuru Mustafa Kavaz’ın şahadetine göre zanlının tasarrufunda yaklaşık 365 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunun altını çizdi. Kanunsuz uyuşturucu madde ile ilgili suçların çok ciddi ve vahim suçlar olduğunu vurgulayan İnan, bu tür suçların ülkemizde çok yaygın bir şekilde işlenen suç tipleri arasında yer aldığına dikkatleri çekti. Huzurunda zanlı aleyhine getirilen ithamı destekleyen şahadetin mevcut olduğuna değinen İnan, bu meseledeki uyuşturucu maddenin miktarının ve türünün dikkate alındığı zaman zanlının mahkum olması halinde çok ciddi ceza alacağının açık olduğunu belirtti. İnan, zanlının kefil olarak 3 tanık dinlettiğini yineleyerek, tanıkların, zanlının kaçma ihtimali olmadığına dair mahkemede şahadet sunduğunu, ancak zanlının kefil kefaletiyle veya nakdi teminatla yargılanmasında hazır olabileceği hususunda yeterli şahadetin bulunmadığını vurguladı. Zanlı tarafından kefil olarak gösterilen kişilerin müstakil olmadıkları kanaatinde olduğunu belirten İnan, yine huzurundaki şahadetten zanlının sabit bir ikametgahının olmadığının anlaşıldığını söyledi. İnan, zanlının KKTC vatandaşı olmakla birlikte ülkede düzenli ve yerleşik bir hayatı bulunmadığını ifade ederek, zanlının kaçma ihtimali olduğu ve zanlının hamile olmasının cezaevinde tutuklu kalmasına engel olacak bir durum teşkil etmediği kanaatinde olduğunu açıkladı. İnan, yaptığı bulgular ışığında zanlı Akile Tumbul’un davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.