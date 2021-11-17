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Şüpheli hareketleri ele verdi

Ülkemize yasa dışı olarak giriş yapan zanlı Ammar Hassan El-Ali mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 14:46
Şüpheli hareketleri ele verdi

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emrah Turgal, olguları aktardı.

Polis, 13.11.2021 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Lefkoşa'da Polis Genel Müdürlüğü binası önünde şüpheli vaziyette bulunan Suriye uyruklu Ammar Hassan El-Ali’den (E-21-İşsiz) yapılan soruşturmada, 11.11.2021 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Girne'de onaylanmamış bir liman olan ve henüz tespit edilemeyen bir yerden KKTC'ye yasa dışı giriş yaptığının öğrenildiğini belirtti.

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Polis, ayni gün mesele ile ilgili olarak zanlı Ammar Hassan El-Ali’nin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde KKTC'ye Mersi’nden bir yat ile 11 kişi ile birlikte geldiğini söylediğini ve zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini anlattı. Polis, meselenin tahkikatının yeni başladığını söyleyerek, aranmakta olan şahıslar da olduğunu belirtip, bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Ammar Hassan ElAli
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