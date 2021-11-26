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Silah zanlısı 4 gün daha tutuklu kalacak

Gönyeli’de meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma suçundan tutuklanan zanlı Koral Kalkan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Kasım 2021 Cuma 16:36
Silah zanlısı 4 gün daha tutuklu kalacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma suçundan tutuklanan zanlı Koral Kalkan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yemini şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, huzurda bulunan zanlı Koral Kalkan’ın Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 23 Kasım 2021 tarihinde 18.10 raddelerinde Gönyeli’de, Küçükçekmece Sokak üzerinde bir polis ekibi tarafından yapılan operasyon esnasında zanlının tasarrufunda Smith Wesson marka 7.65 mm çapındaki tabancayı kanunsuz olarak taşıyıp tasarruf ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, bahse konu tabancanın emare olarak alınmış olup adı edilen zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın devam ettiğini ve zanlının bahse konu tabancayı nasıl elde ettiği ve tabancanın geçmişte herhangi bir olayda kullanıp kullanılmadığının araştırılacağından bu bağlamda zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Koral Kalkan
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