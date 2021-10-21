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Sezgin Ergün tutuksuz yargılanacak

Ülkemize giriş yapmak isterken huzurunda cinsel gücü artırıcı ilaçlar bulunan zanlı Sezgin Ergün tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Ekim 2021 Perşembe 14:18
Sezgin Ergün tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları aktardı. Polis, İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis,  19.10.2021 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Ercan Havalimanı'nda, Sezgin Ergün’ün KKTC 'ye giriş yaptığı esnada tasarrufundaki sırt çantası içerisinde, Gümrük ve Rüsumat görevlileri tarafından yapılan kontrolde, İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı olan toplam 350 adet 100 mg lik Kamagra marka jel ve 350 adet 20 mg lik Cialis marka oral jel tespit edilerek tutanak karşılığı teslim alındığını belirtti.

Polis, zanlıdan yapılan ileri soruşturmada konu ilaçları KKTC'nde ikamet eden Murat Güleç'e getirdiği tespit edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 15 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sezgin Ergün
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