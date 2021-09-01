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Sahte PCR zanlılarına 2'şer gün daha tutukluluk

Bülent Ersoy’un Nuhun Gemisi Otel’de vereceği konser için ülkemize gelen 21 kişilik orkestrasına sahte PCR belgesi sağlayan zanlı Yılcay Takar ve yeni tutuklanan zanlı Mehmet Öz, sabah mahkemeye çıkarıldı.

01 Eylül 2021 Çarşamba 12:39
Sahte PCR zanlılarına 2'şer gün daha tutukluluk

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşcuoğlu, huzurda bulunan zanlıların “Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme” suçlarına methaldar olduklarını söyledi.

Polis 28 Ağustos 2021 tarihinde saat 09.15 raddelerinde Ercan Havalimanı’nda, Bafra’da faaliyet gösteren Nuhun Gemisi isimli Hotel’ de ayni gün Bülent ERSOY’ un vereceği konserde orkestra ekibi olarak gelen zanlılar Anıl Yıldız, Mert Elmas, Adnan Yavuzer, Kadir Göksu, Şükrü Büyükçınar, Evren Şenyaylar, Onur Yılgar, Abdulsamet Çelikel, Ahmet İzgi, Kemal Okyay, Mehmet Yiğit, Birsel Şirin beraberlerinde bulunan 26 Ağustos 2021 tarihli sahte olarak adlarına düzenledikleri KKTC sağlık bakanlığına ait PCR testlerini KKTC’ye giriş yapabilmek için hava limanında görevli memura verip tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin ettiklerini söyledi.

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Polis yine ayni ekiple birlikte gelen zanlılar Bülent Zoroğlu, Uğurcan Sesler, Salik Kemancı, Onur Özelçağlayan, Coşkun Küçükkığılcım, Berk Özçam, Suat Diril, Türker Dinletir, Salih Sakarya’nın ise beraberlerinde bulunan 26.08.2021 tarihli sahte olarak adlarına düzenledikleri KKTC sağlık bakanlığına ait PCR testlerini KKTC’ ne giriş yapabilmek için hava limanında görevli memura verip tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettikleri sırada tespit edilerek tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Yücel Kuşcuoğlu mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada İskele’ de sakin zanlı Yılcay TAKAR’ın ve zanlı Mehmet Öz’ün telefon hattı üzerine zanlılar adına sahte olarak düzenlenen negatif PCR test sonuçlarını whatsapp elektronik haberleşme programı üzerinden gönderdiği, bu kişinin de orkestra şefi Onur ÖZELÇAĞLAYAN’ a yine whatsapp üzerinden gönderdiği, adı edileninde orkestra ekibindeki görevli whatsapp grubunda paylaştığı tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlılar Yılcay Takar ve Mehmet Öz’ün soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy OrkestrasıSahte PcrYılcay TakarMehmet öz
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