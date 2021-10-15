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Sahte para zanlısı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen sahte dolar tasarrufu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammad Izhar bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Ekim 2021 Cuma 18:40
Sahte para zanlısı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sahte dolar tasarrufu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammad Izhar bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis,  zanlı Muhammad Izhar’ın Sahte Banknot Tasarrufu suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 12 Ekim 2021 tarihinde 17:35- 18:00 saatleri arasında Lefkoşa' da Aliriza Efendi Caddesi Malin Market Üstü No.3 adresinde sakin Muhammad Izhar’ın (E-24) ikametgahında mahkeme emri gereği yapılan arama esnasında adı edilenin tasarrufunda JB 12497174 A, JB 12497110 A, JB12497183 A, JB 12497121 A, JB 12497175 A seri numaralı toplamda 5 adet 20 Amerikan Doları banknotlar tespit edilip emare olarak alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek,
mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 10 bin TL nakdi teminat yatırması, bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Muhammad IzharSahtePara
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