Polisten haberler

AĞIR YARALAMA

20.12.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Dipkarpaz’da, A.K.(E-28) ağıl içerisinde bulunduğu sırada kendisine yardım etmediği gerekçesiyle sağ elinde tutmakta olduğu sivri uçlu bıçağı, ablası Tuğbe KARAKUŞ’a fırlatarak bıçağın sağ yanağına saplanması sonucu adı edilenin ağır şekilde yaralanmasına sebep olmuştur. Olayda yaralanan Tuğbe KARAKUŞ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

20.12021 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Gazimağusa’da O.B.A.(E-24) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde, ev kirası yüzünden çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Gbenga Omoduyılemı IPINMOROTI’yi, karın kısmından ağır şekilde yaralamıştır. Olayda yaralanan Gbenga Omoduyılemı IPINMOROTI kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR

20.12.2021 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Mevlevi’de M.K.(E-51), araç içerisinde seyir halinde olan Safiqul ISLAM’ın aracını durdurup araçtan indirdikten sonra adı edilenin başına ve vücudunun muhtelif yerlerine, elleri ve ayakları ile gelişigüzel vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip çene kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



12-15 Aralık 2021 tarihleri arasında, Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket içerisinde, müşteri olarak bulunan S.H.(K-46)’nin market içerisinde satışa sunulan 27,30 TL değerindeki iç çamaşırını, H.T.(E-50)’nin ise 119 TL değerindeki kozmetik ürünlerini alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.