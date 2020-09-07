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Flaş Haber
KKTC'de 14 yeni vaka
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Polis haftalık trafik bilançoyu açıkladı

31 Ağustos - 6 Eylül 2020 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (57) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (14) yaralanmayla ve (43) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (15) kişi yaralanmıştır.

07 Eylül 2020 Pazartesi 10:35
Polis haftalık trafik bilançoyu açıkladı
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YARALAMA, KAVGA VE RAHATSIZLIK

            07.09.2020 tarihinde saat 02:30 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence yeri içerisinde B.A.L.(K-25) bir taraf olup, P.T.C.(K-24) ile aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurmak sureti ile kavga ettikleri sırada B.A.L.(K-25) masa üzerinde bulunan içki şişesini alarak P.T.C.’nin kafasına vurmak suretiyle adı edilenin yaralanmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup; soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ AVLANMA

06.09.2020 tarihinde, KKTC genelinde II. İnce Av kapsamında yapılan rutin avcı kontrolleri neticesinde; İ.A.(E-28)’nın Köprülü’de ava açık bölge olan 26 nolu Kukla göleti bölgesinde avlanma ruhsatı olmaksızın avlandığı; D.B.(E-63), M.K.(E-61), A.D.(E-56), K.D.(E-48), K.K.(E-56) ve Ş.Ş.(E-51)’nin ise İskele Sınırüstü Göletinde ava açık bir günde ava kapalı bölge olan Sınırüstü Göletinin 500 metreden yakın alanı içerisinde kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.  

ARAZİ YANGINI

      06.09.2020 tarihinde saat 14:45 sıralarında Yedikonuk’da, Yedikonuk su depoları mevkisinin yaklaşık 300 metre kuzey kısmında bulunan orman arazisi içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürülmüş olup;çıkan yangın sonucu yaklaşık yarım dönüm alan içerisinde bulunan 18 adet çam fidesi ve 4 adet ardıç ağacı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

EV YANGINI

     06.09.2020 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Gazimağusa’da Ömer Seyyeftin Sokak üzerinde bulunan Masoud Hosseınpour SHAMSHIRI’ye ait ikametgahın salon odası içersinde muhtemelen klimanın elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu 1 adet klima ünitesi iç motoru yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
YARALAMAKAVGA VE RAHATSIZLIKKANUNSUZ AVLANMAArazi Yangını
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