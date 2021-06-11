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Polis baskınında uyuşturucuları pencereden attı

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı David Phenson Jhon yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Haziran 2021 Cuma 14:38
Polis baskınında uyuşturucuları pencereden attı
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Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Serkan Sakallı, zanlı David Phenson Jhon’un Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma-Tasarruf Verme suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 3.06.2021 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Lefkoşa'da sakin zanlının tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığının öğrenildiğini anlattı.

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Polis, 03.06.2021 tarihinde 15:45-16:05 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa'da sakin Zanlı David Phenson Jhon ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan baskında zanlının tasarrufunda foil kağıdı parçalarına sarılı 16 paket halinde satışa hazır 5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu maddeleri pencereden attığını ve emarelerin emare olarak alındığını anlattı.

Polis, zanlının bahse konu maddeleri, 2 bin 500 TL karşılığında aranan bir şahıstan aldığının ve aranan kişilere satarak 800 TL para kazandığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının 2 ayı aşmamak üzere tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
David Phenson JhonUyuşturucu
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