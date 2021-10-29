Narkotikten 'Kanca' operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy’de narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Kanca” operasyonunda tutuklanan zanlı Cemil Gökmen Mengüç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram 28 Ekim 2021 tarihinde 11:50-14:15 saatleri arasında Çatalköy-Girne adresinde zanlı Cemil Gökmen Mengüç’e ait ikametgahta PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Kanca” operasyonunda yapılan aramada; ikametgah içerisinde yaklaşık bir gram ağırlığında Kokain ve yaklaşık 310 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve yapmış olduğu beyanların teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca emarelerin analiz sonuçlarının beklendiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Hüdaverdi zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.