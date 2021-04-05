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Mahir Demirci 8 gün poliste tutuklu kalacak

Alayköy’de meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mahir Demirci yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 15:13
Mahir Demirci 8 gün poliste tutuklu kalacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler olayla ilgili bulguları aktardı.

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Gülerler huzurda bulunan zanlı Mahir Demirci'nin 31.03.2021 tarihinde Alayköy’deYapım İnşaat şirketi LTD’e ait elektrik malzemesi deposundan yapılacak olan iş için 24 top 100 metre boyunda 1x6 mm’lik Cypro Cable marka elektik kablosu alıp yapılan işten sonra kalan 15 top 10.125 TL değerindeki elektirik kablolarını tasarrufuna geçirmek suretiyle Müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi.

Polis zanlının çalmış olduğu kabloları 6 ay içerisinde 4 seferde hurdacıya sattığı beyanında bulunduğunu ancak henüz tespit edilmediğini belirtti.

Polis zanlı aleyhine ayrıca sahtekarlıkla para temini suçundan da soruşturma başlatıldığını belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 8 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mahir Demirci
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