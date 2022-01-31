Lefkoşa’da akü hırsızlığı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen akü hırsızlığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Turgut Kaptan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, olguları aktardı. Polis, zanlı Turgut Kaptan’ın Sirkat ve Sahte Davranışla Para Temini suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 16.01.2022 tarihinde saat 14.30 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Turgut Kaptan’ın Lefkoşa'da Doktor Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde boş arazide park halinde bulunan Lefkoşa'da sakin Yaşar Zıtto’nun kullanımındaki CN 567 plakalı salon araca ait 500 TL değerinde 12 volt 60 amper Mutlu Marka aküyü sirkat edip, 17.01.2022 tarihinde Lefkoşa Devlet Hastanesi içerisinde konu aküyü bir şahsa 450 TL karşılığında satıp sahte davranışla para temin ettiğini belirtti. Polis, zanlının 28.01.2022 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılmış olup mahkeme tarafından 3 gün tutukluluk emri verildiğini söyledi. Polis, aynı tarihte zanlının olay mahallinde kullanmış olduğu kendisine ait aracın emare olarak zapt edildiğini belitti. Polis, yine aynı tarihte konu akünün tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyleyerek, mesele ile ilgili olarak kamera görüntüleri incelenmiş ve alınması gereken ifadelerin temin edildiğini anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçları itiraf ettiğini ve mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikat tamamlandığını belirterek, zanlının davalarında hazır bulunması için teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.