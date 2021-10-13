banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
YDP MYK bugün toplanıyor
YDP erken seçim istiyor
Meclis'te yine nisap sorunu
Meclis yine toplanamadı!
Lefkoşa'da ölümlü kaza
Ölümlü kaza!
Şaka gibi bile değilsiniz!
Şaka gibi bile değilsiniz!
banner376

Korkunç cinayeti baba oğul kavgası ortaya çıkardı

Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde bulunan kadın cesedi ile ilgili olarak aranan cinayet zanlısı baba oğul kavgasında ortaya çıktı.

13 Ekim 2021 Çarşamba 15:15
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası ortaya çıkardı

Evrim Kamalı

banner341
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde bulunan kadın cesedi ile ilgili olarak aranan cinayet zanlısı baba oğul kavgasında ortaya çıktı. Mesele ile ilgili olarak tutuklanan cinayet zanlısı Serhat Sönmez ve cinayeti görüp suskunluğunu koruyan Seymen Sönmez ve Seçkin Sönmez bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Hüseyin Göymen, zanlılar Serhat Sönmez, Seymen Sönmez ve Seçkin Sönmez’in Taammüden adam öldürme ve adam öldürme suçlarıyla methaldar olduklarını belirtti. Polis,  6.1.2019 tarihinde Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde ağaçlık alan içinde battaniye ve halıya sarılı ceset olduğunun bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve cesedin morga kaldırıldığını anlattı. Göymen, cesede 7 Ocak 2019 tarihinde Dr. İdris Deniz yapılan otopside vücudunun muhtelif yerlerinde 33 ayrı kesici delici alet yaralanması olduğunun belirlendiğini söyledi. Göymen, cesedin 15.10.2017 tarihinde kayıp olduğu bildirilen Vietnam uyruklu Dam Thi Hop olduğunun tespit edildiğini belirtti. Göymen, 20.10 2021 tarihinde alınan ihbarda zanlı Serhat Sönmez ve oğlu Seymen Sönmez’in Küçük Kaymaklı’daki ikametgâhlarının bahçesinde kavga ettikleri sırada zanlı Seymen Sönmez’in babasına, “Sen ancak kadın öldürün. Seni ihbar edersem müebbet yersin” dediğini, babasının ise “Seni de öldürürüm” dediğini ve bu esnada zanlı Seçkin Sönmez’in de yanlarında olduğunu belirtti. Göymen, söz konusu tartışma anının bir kişi tarafından kayda alınıp, görüntü ve ses kaydının emare alındığını söyledi.  Göymen, zanlı Seymen Sönmez’in ifade verip, zanlı Serhat Sönmez’in Dam Thi Hop’u öldürdüğüne ve cesedi birlikte bulunduğu yere attıklarına dair ifade verdiğini belirtti. Göymen, diğer iki zanlının da ifade verdiğinin altını çizdi. Göymen, alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, zanlıların ilk etapta 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Seymen SönmezSeçkin SönmezSerhat Sönmez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Kayıtsız doktora 8 gün daha tutukluluk
Kayıtsız doktora 8 gün daha tutukluluk
Sahte paralara dikkat!
Sahte paralara dikkat!
Polisten haberler
Polisten haberler
Çınar tutuksuz yargılanacak
Çınar tutuksuz yargılanacak
Avukatın itirazı işe yaramadı
Avukatın itirazı işe yaramadı
İlham Kharbouchı tutuksuz yargılanacak
İlham Kharbouchı tutuksuz yargılanacak
Gönyeli'de kasti hasar!
Gönyeli'de kasti hasar!
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim