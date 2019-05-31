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Kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı

Kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı

31 Mayıs 2019 Cuma 12:17
Kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da sakin Şevket Özakan, kız arkadaşının çıplak görüntülerini gizlice çekip, internette yayınladığı gerkeçesiyle tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemeye olguları aktaran polis memuru Ayça Soykara,  zanlı Şevket Özakan 30.05.2019 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa suçlarıyla bağlantılı olarak tutuklandığını belirtti. Soykara, zanlının 27.05.2019 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Lefkoşa'da Atatürk Caddesi Muhtar Yusuf Galeria No:37 adresinde bulunan işyeri içerisinde eski kız arkadaşının çıplak vaziyette uyuduğu bir esnada arzusu hilafına video görüntüsünü çekip, özel hayatın gizliliğini ihlal etmesine müteakip 30.05.2019 tarihinde 13.20 raddelerinde konu videoyu Facebook Messenger üzerinden arzusu hilafinda başka şahıslara göndermek suretiyle özel hayatın gizliliğini ifşa ettiğini anlattı. Ayni gün zanlı Şevket Özakan’ın  Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereğince tutuklandığını söyleyen Soykara, zanlının tasarrufunda bulunan I phone 7 model cep telefonu emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis memuru Soykara,  konu cep telefonu içerisinde müştekiye ait uygunsuz görüntüler ve resimler olduğunu belirterek, zanlının gönülü bir ifade verip işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini söyledi. Soykara, “Mesele ciddi bir mesele olup soruşturmamız yeni başlamıştır. Meselede aranmakta olan emreler mevcut olup yine mesele ile ilgili olarak temin edilecek birçok ifade mevcuttur. Zanlının serbest kalması durumunda aranmakta olan emarelere ve tanıklara etki etme ihtimali kuvetle muhtemeldir. Bu sebeple zanlı aleyhinde ek 3 gün tutukluluk talep etmekteyiz” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 31.05.2019 13:08
Anahtar Kelimeler:
ÇıplakGörüntüFotoğrafKızArkadaşŞevket Özakan
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