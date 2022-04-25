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Kendisini ABD askeri olarak tanıttı, dolandırdı!

Sahte davranışla para temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Darlington Ezenwa Okeke ve Nyasha Millincent Rusere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Nisan 2022 Pazartesi 18:50
Kendisini ABD askeri olarak tanıttı, dolandırdı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Sahte davranışla para temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Darlington Ezenwa Okeke ve Nyasha Millincent Rusere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yağız Kol, zanlı 1 Darlington Ezenwa Okeke, zanlı 2 Nyasha Millincent Rusere’in Sahte davranışla para temini suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 13-14 Nisan 2022 tarihinde Türkiye’de yaşayan Arif Oğuz Onur’un Facebook’ta tanıştığı Elle L Wright’in kendisini Suriye’de görev yapan ABD askeri olarak tanıtıp, Türkiye’ye yerleşip, getireceği paranın gümrük vergisini ödemek maksadıyla, Arif Oğuz Onur’a ait 38 bin 500 TL parayı zanlı 2 Nyasha Minlincent’in hesabına yatırılmasının sağlandığını anlattı. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.  

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlıların 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması, yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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