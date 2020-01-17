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Kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı

17 Ocak 2020 Cuma 19:49
Kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta motosikletin önünü tıkayıp çarpışmaya neden olan sürücü Niyazi Seylani bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Karakolunda görevli polis, kazanın dün akşam saat 19.00 sıralarında, Girne-Güzelyurt anayolunun 8-9'uncu kilometreleri arasında meydana geldiğini söyledi.

Polis, yönetimindeki RU 562 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyreden Niyazi Seylani’nin  (E-32), yolun sağında bulunan Özgür Sokağa dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada, karşı istikametten gelmekte olan Alperen Aktürk (E-24) yönetimindeki 34 AR 3257 plakalı motosikletin önünü tıkayıp çarpışmaya neden olduğunu ifade etti, Kaza sonucu yaralanan Niyazi Seylani Girne Dr. Akçiçek Hastanesine, Alperen Aktürk ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını kaydeden polis, zanlının aynı gün taburcu edildiğini ifade etti.

Polis, Aktürk’ün ise durumunun ağır olduğunu söyledi. Zanlının gözaltına alındığını, Aktürk’ün durumunun belirsiz olduğunu ifade eden polis, zanlının bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Anahtar Kelimeler:
Niyazi SeylaniTrafik KazaAlperen Aktürk
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