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Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak

Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak

15 Şubat 2019 Cuma 18:59
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de bir meyhanede çıkan kavga ile ilgili tutuklanan Ali Kiriş ile Hasan Taş bugün teminat talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 2 Şubat tarihinde Girne’de bir meyhanede yaşanan olayda zanlı Ali Kiriş, Hasan Taş ve N.H. isimli bir şahsın bir taraf, M.R., ve G.A.’nın ise diğer bir taraf olup kavga ettiklerini söyledi. Polis, çıkan kavgada M.R.’nin sol elinin bir parmağının kırıldığını ifade etti. Kavga esnasında zanlı Kiriş’in buz kovasını M.R.’nin başına vurup ciddi bir şekilde darp ettiğini kaydeden polis, olaydan sonra kaçan ve aranan şahıs ilan edilen 3 zanlıdan Ali Kiriş ile Hasan Taş’ın 13 Şubat tarihinde polise teslim olduklarını belirtti. İki zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, KKTC vatandaşı olan zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, Ali Kiriş için 2 kefilin 50'şer bin TL, Hasan Taş için ise bir kefilin 100 bin TL, bir kefilin ise 70 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ali KirişHasan TaşKavgaDarp
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