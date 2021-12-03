“Kaptan Köşkü” operasyonunda tutuklanan 4 zanlı mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik polisi hız kesmeden uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenliyer. Narkotik Polisleri tarafdında gerçekleştirilen “Kaptan Köşkü” operasyonunda Girne Turizm Limanı’nda ele geçirilen 3 milyon liralık uyuşturucuyla ilgili tutuklanan zanlı 1 Akın Barut, zanlı 2 Ahmet Ünal, zanlı 3 Cihan ONGUN ve zanlı 4 Nihat Kürklü mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik şubede görevli Polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı. Çavuş, 2 Aralık 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bir bilgide Türkiye'den KKTC'ye gelecek olan Akgünler Şirketine ait Via Mare isimli yük gemisinin kaptanı olan zanlı Akın BARUT'un tasarrufunda Kanunsuz Uyuşturucu madde olduğu bilgisi ile yola çıkıldığını ve ayni söz konusu gemiye Kaptan Köşkü operasyonu düzenlediklerini söyledi. Polis Kaptan Köşkü operasyonunda zanlı Akın BARUT ve zanlı Ahmet ÜNAL’ın huzurlarında konu gemi içerisinde mahkeme emri ile 10:00-18:00 saatleri arasında yapılan aramada; Zanlı 2'nin gösterimi ile Geminin 2. katında bulunan Yaşam Mahali denilen yerde Cankurtaran Yeleklerinin muhafaza edildiği odada yerde 1 adet siyah naylon poşette yeşil renk üzeri çiçekli poşet içerisinde 2 adet içten şeffaf naylon ile kaplı sarı renk bant ile bantlanmış dıştan streç naylonla sarılmış plastik borular içerisinde ve dıştan sarı renk kağıt bantla sarılı 2 adet karton parçası arasına sıkıştırılmış şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 1 kg ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yine aynı yerde 1 adet siyah renk poşette şeffaf koli bandı ile sarılmış karton arasında bulunan şeffaf poşette ve yine dıştan koli bandı ile sanimış ağzı zımbalanmış şeffaf poşet içerisinde toplam 1 kg ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlıların suçüstü tutuklandığını ve meseleye bağlantısı görülen zanlılar derdest emri gereği gemide tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Ali Çavuş yine mesele ile ilgili olarak Zanlı-1 ve Zanlı 2'den yapılan soruşturma neticesinde Zanlı-2 Ahmet ÜNAL'ın, Zanlı-1 Akin BARUT'un isteği ve yönlendirmesiyle söz konusu uyuşturucu maddeleri Türkiye'den alarak KKTC'ye ithal ettikleri tespit edildiğini söyledi. Polis yapılan soruşturmada; 2021 Ekim ayından bugüne değin Zanlı-1'in yönlendirmesiyle toplam 9 adet tabanca ile 1.5 kg ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu madde getirdikleri ve tespit edilemeyen şahıslara ve Mustafa ARSLAN'a verdikleri tespit edildiğini mahkemeya aktardı. Mesele ile ilgili olarak Mustafa ARSLAN’ın Lefkoşa'daki ikametgahında yapılan arama 2 adet tabanca 85 adet kuru sıkı mermi ve 2 adet 9 mm canlı mermi tespit edildiğini ve yapılan soruşturmada ise Mustafa ARSLAN'ın 4 adet tabanca, 100 adet kuru sıki mermiyi Zanlı-1'den aldığı ve 2 tanesini Zanlı-1 in yönlendirmesi ile Lefkoşa'da verdiği tespit edilmiştir.

Polis soruşturmanın geniş çaplı bir şekilde sürdüğünü alınması gereken ifadeler ve kayıp emareler olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.