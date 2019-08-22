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Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

22 Ağustos 2019 Perşembe 19:33
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de operasyonlarda yakalanan 9 ikamet izinsiz şahıs bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mert Gürtuna, önceki gece suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında Girne’de gerçekleştirilen operasyonda Gürtüna,  Mehtap Akhtar ,Mumamah İrfan, Majid Ali, Asfag Amin, Sohobib Akhtar, Shadid Mahmod, Ghalib Hussein’in ülkede ikamet izinsiz bulunduklarının tespit edilerek suçüstü yakalandıklarını söyledi. Gürtüna, yapılan kontrollerde Pakistanlı zanlılar Mehtap Akhtar 2017, Mumamah İrfan 2017, Majid Ali 2018, Asfag Amin 4 aydır, Sohobib Akhtar 4 aydır, Shadid Mahmod 6 aydır, Ghalib Hussein 3 aydır ülkede kaçak yaşadıklarını söyledi. Zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını kaydeden polis, bir gün süre talep etti.

Polis, Masri Khalil (Sudan) ile Ahsan Habib (Bangladeş) in de 18 Ağustos’ta gerçekleştirilen rutin kontrollerde yakalandığını söyledi. Polis, her iki zanlının da 2016 yılından beridir ülkede kaçak kaldıklarını söyledi.

Zanlıların 3 gündür tutuklu olduklarını kaydeden polis, zanlılar hakkında başlatılan ihraç işlemlerinin devam ettiğini belirterek, 8 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

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Mahkemede söz hakkı verilen zanlılardan Ghalib Hussein Pakistanda düşmanları olduğunu, geri gönderilmesi halinde öldürüleceğini ifade ederek, sığınma talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, Masri Khalil ile Ahsan Habib’in 8 gün daha diğer 7 zanlının ise bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Dündar, sığınma talebinde bulunan zanlının talebinin Dışişleri Bakanlığı’na iletilmesine de emir verdi.

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KacakKktcGirneIzinsizIkamet
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