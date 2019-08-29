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İlteralp, 5 gün daha tutuklu kalacak

İlteralp, 5 gün daha tutuklu kalacak

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:27
İlteralp, 5 gün daha tutuklu kalacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çalışmış olduğu firma adına satışını yaptığı ürünlerin parasını şirket muhasebesine vermeyerek zimmetine geçiren zanlı Mustafa İlteralp bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hamza Tarman, olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı Mustafa İlteralp’in çalıştığı Semson Ticaret isimli işyerinde Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da hastanelere satışını yaptığı tıbbi ameliyat malzemelerinden temin ettiği 283 bin TL’yi sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandığını belirtti. Polis, tahkikatın geniş kapsamlı olarak yürütüldüğünü ve gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin devam ettiğini anlatarak, zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı, tutukluluk süresine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Mustafa İlteralpIşyeriPara
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