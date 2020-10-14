Gönyeli'deki uyuşturucu olayının zanlıları yargı önüne çıkarıldı

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, zanlı 1 Oluwasegun Samuel Amuleya, zanlı 2 Innocent Onyemauche Nwokenkwo, zanlı 3 Moses Onwubıko, zanlı 4 Ifeanyı Vıncent Onyema’nın Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 6.10. 2020 tarihinde Gönyeli’de ikamet ettiği apartmanda zanlılar 1 ve 2’nin kaldığı dairede mahkeme emriyle yapılan aramada zanlı 1’in yatak odasında 15 gram ağırlığında satışa hazır hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı 2’nin pantolonunun cebinde yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlı 1’in konu maddeleri zanlı 3’den 300 Euro karşılığında 17 buçuk gram olarak aldığı ve uyuşturucuları sattıktan sonra parayı iade edeceğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı 3’ün Gönyeli’deki ikametgahının dışında üzerinde hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazinin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı 1’in yasal statüsü olmadığını, diğer zanlıların ise yasal statüde olduklarını belirti, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlı Oluwasegun Samuel Amuleya’nın 45 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmasına emir verdi. Sağer, zanlı 2 Innocent Onyemauche Nwokenkwo, zanlı 3 Moses Onwubıko, zanlı 4 Ifeanyı Vıncent Onyema’nın yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 2 ve 4’ün haftada 1 gün, zanlı 3’ün iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 2’nin 3 bin TL, zanlı 3’ün 10 bin TL ve zanlı 4’ün 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırması yine 2 ve 3 için KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.