banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ın yükü daha ağır
Tatar’ın yükü daha ağır
Bu kafayla gidersek yine kapanacağız!
Bu kafayla gidersek yine kapanacağız!
Kalıcı mutluluk mümkün!
Kalıcı mutluluk mümkün!
Ya tüm bilgiler kaybolursa?
Ya tüm bilgiler kaybolursa?
banner376

Girne'de uyuşturucu

Girne’de hintkeneviri tasarrufundan 5 kişi tutuklandı. 

10 Nisan 2021 Cumartesi 11:45
Girne'de uyuşturucu
banner337

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam Girne’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu O.J.J.’nin (E-29) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, 9 ayrı paket halinde yaklaşık 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. 
Bahse konu şahıs ile aynı araçta yolcu olarak bulunan F.D.A.(E-19), C.P.O.(E-24), V.E.K.(E-19) ve O.P.E.(E-21) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. 

banner341

 

banner360
Son Güncelleme: 10.04.2021 11:51
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuGirneKktc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seyir halindeyken alev alan araç tamamen yandı
Seyir halindeyken alev alan araç tamamen yandı
Kayıp şahıs bulundu
Kayıp şahıs bulundu
Yasadışı sınır ihlali
Yasadışı sınır ihlali
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Firari Rus tecavüzle itham edildi
Firari Rus tecavüzle itham edildi
Suçlu polis bile olsa af yok
Suçlu polis bile olsa af yok
17 gün poliste kaldı ama telefonlardaki güvenlik şifrelerini vermedi!
17 gün poliste kaldı ama telefonlardaki güvenlik şifrelerini vermedi!
Güneye geçemeden yakalandılar!
Güneye geçemeden yakalandılar!
Yargı affetmedi!
Yargı affetmedi!
Uyuşturucuya af yok!
Uyuşturucuya af yok!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim