Girne'de uyuşturucu

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam Girne’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu O.J.J.’nin (E-29) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, 9 ayrı paket halinde yaklaşık 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ile aynı araçta yolcu olarak bulunan F.D.A.(E-19), C.P.O.(E-24), V.E.K.(E-19) ve O.P.E.(E-21) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

