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Gazimağusa’da uyuşturucu

15 Temmuz 2022 Cuma 14:13
Gazimağusa’da uyuşturucu

14.07.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.H.A.(E-34)’nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 10,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 3400 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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