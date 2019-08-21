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Gazimağusa’da kız arkadaşının aracını benimdir diyerek başkasına sattı

Ülkemizde her geçen gün görülen garip olaylara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklenerek “bu nasıl bir arkadaşlık” dedirtti.

Gazimağusa’da kız arkadaşının aracını benimdir diyerek başkasına sattı

Ülkemizde her geçen gün görülen garip olaylara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklenerek “bu nasıl bir arkadaşlık” dedirtti.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:18
Gazimağusa’da kız arkadaşının aracını benimdir diyerek başkasına sattı

21 Haziran 2019 tarihinde Gazimağusa’da, işlerini halletmek için kız arkadaşı D.G ye ait özel aracını emaneten alan ve bir süre sonra benimdir diyerek S.Ş ye satan Gazimağusa sakini Yasin Atik yapılan şikâyet üzerine polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 20.8.2019 tarihinde ek tutukluluk talebiyle ilgili olarak Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren tahkikat memuru Emin Özbilen olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Özbilen şahadetinde, zanlının 21.6.19 tarihinde işlerini halletmek maksadıyla emaneten aldığı kız arkadaşı D.G ye ait özel aracı daha sonra sirkat ettiğini ve benimdir diyerek S.Ş isimli bir şahsa 23000 TL karşılığı satmak suretiyle sahtekârlıkla para temin ettiğini aktardı.

Sirkat edilen aracın yeni sahibine devri yapıldı

Olayın 19.8.19 tarihinde polise rapor edilmesinin ardından zanlının tutuklandığını ve konu aracın emare olarak alındığını belirten tahkikat memuru ilk etapta motorlu araçlar mukayyitliğinden yapılan araştırmada bahse konu aracın S.Ş adına devir işlemlerinin yapıldığının tespit edildiğini aktardı.

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Tahkikatın seyri değişebilir

Tahkikatın yeni olduğuna, aracın devir işlemi için kullanılan formun üzerindeki imzalarda bilirkişi tarafından inceleme yapılacağı, inceleme sonunda ortaya başka suç unsurlarının çıkma olasılığının kuvvetle muhtemel olabileceğine vurgu yapan tahkikat memuru Özbilen zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Zanlının mahkemeye beyanı şaşkınlık yarattı

Avukatı olmayan zanlıya yargıcın söz hakkı vermesi üzerine zanlının verdiği cevap salonda bulunanlarda şaşkınlık yarattı. Zanlı Yasin Atik yargıcın söz hakkı vermesi üzerine verdiği cevapta, “tahkikat memurunun dediği gibi ben 23000 TL almadım. 8000 TL aldım” demesi salonda bulunanlarda şaşkınlık yarattı.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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