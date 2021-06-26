Eşini ve kızını darp eden zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı

(Kamalı Haber) –

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz huzurda bulunan zanlı H.İ.D’nin Lefkoşa'da meydana gelen "Ciddi Darp" suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 25 Haziran 2021 tarihinde saat 23.40 raddelerinde Gönyeli'de ikametgâhı içerisinde ayni yerde eşi Z.D ile kızı İ.D’yi arkadaşı olduğu ve bunların anne yüzünden olduğunu düşündüğü gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakiben adı edilenin her iki ayağına ayakları ile tekme atıp, elleriyle saçlarını çekmek sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis ayni gün Müşteki Acil servise götürülerek doktor kontrolünden geçirilmiş ve vücudunun muhtelif yerlerinde darp ve cebir izine rastlandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın yeni olduğunu evde bulunan diğer çocukların sosyal hizmet görevlileri ile ifadelerinin alınacağını bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksadı ile 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.