Dikmen'de gümrüksüz kuyruk yağı!

10.08.2020 tarihinde, Dikmen’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu B.B.(E-45)’nin sorumluluğunda bulunan araçta yapılan aramada, GKRY bölgesinden gümrüksüz olarak getirilmiş 213 kilo kuyruk yağı bulunarak emare olarak zapt edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.