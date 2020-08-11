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Dikmen'de gümrüksüz kuyruk yağı!

1 kişi tutuklandı..

11 Ağustos 2020 Salı 11:44
Dikmen'de gümrüksüz kuyruk yağı!
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10.08.2020 tarihinde, Dikmen’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu B.B.(E-45)’nin sorumluluğunda bulunan araçta yapılan aramada, GKRY bölgesinden gümrüksüz olarak getirilmiş 213 kilo kuyruk yağı bulunarak emare olarak zapt edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Gümrüksüz Kuyruk YağıGümrüksüz Mal Tasarrufu
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