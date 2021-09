Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak!

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren deneyimli polis memuru Turgay Ok olayla ilgili bulguları aktardı.

Ok, huzurda bulunan zanlılar S.S ve A.B’nin 29 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa’da umumi bir yer olan otobüs terminali içerisinde Lefkoşa’da ikamet etmekte olan müşteki E.Ö’ye ”Cebindeki bütün parayı bize vereceksin” deyip Çalmak Kastı ile tehditle para talep edip tasarruflarında bulundurdukları toplam uzunluğu 67 cm olan demir sopayı muhtelif yerlerine vurup Ciddi şekilde darp ederek adı edilene ait Samsung marka cep telefonunu kasten ve kanunsuz olarak yere fırlatmak sureti ile Kasti Hasara uğrattıklarını söyledi.

Polis zanlıların yapılan şikâyet üzerine derdest emri gereği tutuklandıklarını ve aleyhlerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Ok, 29.08.2021 tarihinde saat 23:40 raddelerinde telefoniyen alınan bir bilgide Lefkoşa Otobüs Terminalinde 2 kişinin 1 kişiyi demirle dövdüğüne dair bilgi alındığını belirtti.

Ok, akabinde bir polis ekibinin olay yerine gittiğini ve müşteki E.Ö’yü yaralı yerde yatır vaziyette zanlıların da müştekinin yanında durmakta olduğunun tespit edildiğini anlattı. Ok, akabinde müştekinin zanlı 1 ve zanlı 2’yi göstererek “bunlar beni dövdü” dediğini söyledi.

Ok, olay mahallinde yapılan araştırmada zanlıların müştekiyi döverken tasarrufunda bulundurdukları 67 cm uzunluğundaki demir ve müştekiye ait kasti hasara uğramış samsung marka cep telefonu olay yerinde bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Ok, aynı gün Zanlı 1 ve 2’nin aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edildiğini ve bu emir ışığında 2 zanlının da tutuklandığını belirtti. Ok, şöyle devam etti:

“Aynı gün müşteki Lefkoşa devlet hastanesine götürülmüş yapılan muayenesinde sol kulak zarı yırtık olduğu tespit edilmiştir. Aynı gün yine zanlı 1 ve 2 de muayenesinin yapılması için Lefkoşa devlet hastanesine sevk edilmiş Zanlı 1 doktor muayenesini kesinlikle ret etmiş. Görevli doktor tanzim etmiş olduğu doktor raporuna yazmıştır. Zanlı 2 doktor muayenesini kabul etmiş yapılan muayene görevli doktor tanzim etmiş olduğu doktor raporuna yazmıştır. 30.08.2021 tarihinde Zanlı 1 ve 2 Lefkoşa kaza mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün ek tutukluluk temin edilmiştir. Ancak zanlılar mahkemede doktorların kendilerini muayene etmediklerini beyan etmeleri üzerine mahkeme her iki zanlının da götürülüp tekrar doktor kontrolünden geçirilmesini istemiştir. Aynı gün her iki zanlıda Lefkoşa devlet hastanesine götürülüp bu hususta doktor raporu temin edilmiştir. Ancak temin edilen bu doktor raporunda zanlıların adli tıp uzmanı tarafından görülüp bir rapor yazması istenmiştir. 01.09.2021 tarihinde Adli tıp uzmanı Dr. İdris Deniz ile yapılan görüşmede, adli tıp uzmanı mahkeme tarafından böyle bir emir verilmedikçe kendisinin muayene yapamayacağını belirtmiştir.” Polis memuru Turgay Ok, zanlıların tahkikata etki edecek bir durumu kalmadığını belirterek, zanlı 1’in KKTC ve zanlı 2’nin TC uyruklu olup, zanlıların ileride davalarında hazır bulunmaları için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün polise ispati vücutta bulunmaları, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 200’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 5’er bin TL değerinde nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Hacımulla, zanlıların ayrıca, Adli tıp uzmanı Dr. İdris Deniz tarafından muayene edilmelerine emir verdi.