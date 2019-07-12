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Cinayet zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Cinayet zanlıları mahkemeye çıkarıldı

12 Temmuz 2019 Cuma 11:54
Cinayet zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 1 Temmuz tarihinden itibaren kayıp olduğu bildirilen ve 8 Temmuz Pazartesi günü Okullar yolu, Şht. Ruso Ortaokulu’nun yanındaki toprak alanda cesedine ulaşılan 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr'ın öldürmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanan zanlılar Cristian Osemudiamen Akhimemona, Eustese Isesele, Oba Francis, Jonhattan Osukomudu, Jeffrey Oziegbe Ikpotokin, Marvellous Oboh, Ikponmwosa Cliffordonigho, Lewis Osemudiamhen Ibhasuemonjie, Nicolas Ibhasuemonjie, Friday Destiny Moses, Achazie Emeka dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

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Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, Obasanje Adeola Owoyalr’ın 1 Temmuz’da arkadaşları tarafından kayıp olduğu ihbarı geldiğini ve cesedi bulunduğu 8 Temmuz tarihine kadar arandığını belirtti. İneci, Lefkoşa’da okullar yolu bölgesinde toprak alanda bulunan Obasanje Adeola Owoyalr’ın cesedine kendine ait olan ML 918 plakalı Toyota marka aracın bagajında battaniyeye sarılı şekilde bulunduğunu aktardı. Owoyalr’ın kesici ve delici alet ile öldürüldüğünü belirten İneci, cesedin bulunmasının ardından maktulün huzurda bulunan 11 zanlının bulunduğu apartmana giriş yaptığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis Müfettişi Feyyaz İneci, meselenin ciddi bir mesele olduğunu, olayla ilgili birçok şüpheli şahıs bulunduğunu ve olayla bağlantılarının araştırılacağını ayrıca olayla ilgili vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek ilk etapta 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların soruşturmanın aydınlatılabilmesi için 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

Son Güncelleme: 12.07.2019 12:08
Anahtar Kelimeler:
CinayetLefkoşa
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