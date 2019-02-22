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Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Tutukluluk süresi uzatıldı
TUTUKLULUK SÜRESİ UZATILDI
Cezaevine gönderildiler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
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Cezaevine gönderildi

Cezaevine gönderildi

22 Şubat 2019 Cuma 19:17
Cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de alkol alıp bağırıp çağırıp etrafa rahatsızlık verdiği gerekçesi ile tutuklanan Nijerya uyruklu Chukwuemeka Maxwell Ekeh bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 20 Şubat 2019 tarihinde saat 22.50 sıralarında Girne Çevre Yolu üzerinde faaliyet gösteren bir petrol istasyonu içerisinde alkolün tesiri ile bağırıp çağırıp etrafa rahatsızlık verdiğini söyledi. Zanlının suçüstü yakalandığını kaydeden polis, 1 Mayıs 2018 ile 2 Şubat 2019 tarihlerinde de zanlının benzer suçlar işlediğini belirtti. Zanlı hakkında askıda olan davalar olduğunu söyleyen polis, 2014 yılında ülkeye öğrenci olarak geldiğini ancak son 3 yıldır öğrenci kaydını yenilemediğini ifade etti. Zanlının sürekli benzer suçlar işlediğini, ülkede izinsiz kaldığını kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 20 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Chukwuemeka Maxwell EkehAlkol
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