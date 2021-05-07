BENZERİ 25 SABIKASI BULUNAN ŞAHIS YARGILANINCAYA DEĞİN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

2 İŞ YERİNDEN 1300 TL PARA SİRKAT ETMİŞTİ

Sokağa çıkma yasağının yürürlükte olduğu saatlerde boş sokakları kullanarak seri hırsızlıklar yapan ve 31 sabıkadan 25 benzeri sabıkası bulunan İbrahim Lekesiz kamera görüntülerinden tespit edilerek 04.05.21 tarihinde tutuklanmış ve 05.05.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 07.05.21 tarihinde dükkân açma ve sirkat, kasti hasar, mülke tecavüz, rahatsızlık ve sokağa çıkma yasağına uymamak suçlamasıyla bugün 07.05.21 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak yargılanmasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak 3 ay süre ile merkezi cezaevine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, PM Gökhan Yıldırım’ ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının 01.05.21 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Gazimağusa’ da kendisiyle bir süre akrabalık ilişkisi yaşamış M.E’a ait ikametgâhın avlusuna izinsiz olarak girdiğini, kapı zilini çaldıktan sonra beraberinde getirdiği bir dal sardunya cinsi çiçeği adı edilenin park halindeki aracının bagaj kısmı üzerine koymak suretiyle rahatsızlık yaptığını söyledi.

Ayni gece saat 22.20 raddelerinde M. E‘nın ikametgâhına yakın bir yerde bulunan Sakarya Eczanesi isimli iş yerine giden zanlının 2.ci kattaki sürme pencereye hasar verdikten sonra içeriye giriş sağladığını belirten tanık polis, iş yerinin asma tavan bölümünde ilerleyip duvar vazifesi gören kartonpiyer üzerinde 40x30 ebadında bir delik açıp zemin kata inen zanlının çekmece içerisinde muhafaza edilen 500 TL değerinde bozuk parayı sirkat ettikten sonra ayni yerden çıkış yaptığını ve toplam 4160 TL hasara sebebiyet verdiğini söyledi.

Gecenin devamında 02.05.21 tarihinde saat 00.30 raddelerinde bu sefer küçük sanayi bölgesindeki bir mobilya dükkanının 2.ci katındaki alüminyum penceresine 150 TL hasar yaptıktan sonra giriş sağlayan zanlının yazar kasa içerisinden 800 TL değerinde bozuk parayı sirkat ettiğine değinen tanık polis, ayni yerden çıkış yapan zanlının her iki olay yerinde bulunan kamera görüntülerinden tespit edilerek 04.05.21 tarihinde tutuklandığını söyledi.

Zanlının olayla ilgili polise yazılı bir ifade vermediğine dikkat çeken tanık polis, her iki iş yerine giriş yaptığını ile ilgili suçlamaları kabul ettiği yönünde zanlının sözlü beyanda bulunduğunu söyledi.

Zanlının sirkat ettiği 1800 TL ile olay esnasında giydiği giysilerin bulunamadığına vurgu yapan tanık polis, 25’i benzeri olmak üzere 31 sabıkası bulunan zanlının 25.02.21 tarihinde ceza evinden tahliye edilmesine rağmen uslanmadığı ve ayni şekilde dükkân açma, sirkat, kasti hasar suçu işlemeye devam ettiğine dikkat çektikten sonra baraka niteliğinde bir yerde kalmakta olan zanlının herhangi bir işi olmadığını serbest kalması halinde yine suç işlemeye veya GKRY’ ne kaçma ihtimali olması nedeniyle hükümsüz tutuklu olarak 3 ay süre ile merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Yargıcın konuşma fırsatı vermesiyle kendini savunan zanlı tutuklu yargılanma talebine tepki gösterip tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Zanlının bu talebi üzerine yapılan duruşmada tanık kürsüsüne geçen ve yemin altında şahadet veren zanlı savcı Hasan Boşnak tarafından istintaka tabi tutuldu. Parası olmadığı için ailesine ilaç almak maksadıyla eczaneye girdiğini ancak aradığı şeker ilacının yerini bulamadığını, çekmeceden aldığı paranın da 500 TL değil de 18 TL olduğunu söyleyen zanlı ayni akşam bir başka iş yerine girdiğini ve yazar kasa içerisinde 800 TL değil de 400 TL para bulup aldığını, bu para ile bir gün sonra bir eczaneden ailesinin şeker ilaçlarını satın aldığını söyledi.

Yıllardır ailesi ile bayramda bir araya gelemediğini, bu bayramda sırf ailesi ile birlikte olabilmek maksadıyla sonradan teslim olmak üzere polisten kaçmaya çalıştığını ancak bulunarak tutuklandığını dile getiren zanlı, hapse gitmesi halinde bayramda yine ailesiz kalmaması için teminata bağlanmasını ve çalışmak istediğini söyledi.

Tanık kürsüsünden vermiş olduğu yeminli ifadesinden sonra zanlı savcı Hasan Boşnak tarafından sorguya tabi tutulduktan sonra tekrar zanlı konumundaki yerine geçti.

Sunulan şahadet ve tarafların beyanlarını tezekkür eden kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 3 ay’ı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevinde gönderilmesi yönünde emir verdi.(MHA)