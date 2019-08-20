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Cezaevine gönderildi

Cezaevine gönderildi

20 Ağustos 2019 Salı 18:38
Cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de iki farklı işyerinden çeşitli elektronik eşya ve kıyafet çaldığı öne sürülen zanlı Majdi Allobad bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı Majdi Allobad’ın 16 Ağustos tarihinde, saat 17.30 raddelerinde Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Rauf Kutalp’ın yapmakta olduğu Turkcell bayiine giderek konu işyeri içerisinden 180 TL değerindeki TTEC marka beyaz renk kablosuz şarj aletini ve bin 250 TL değerindeki Apple marka bluetooth beyaz renk kulaklığı sirkat ettiğini söyledi.  

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Zanlının daha sonra Ziya Rızkı Caddesi üzerindeki Nike isimli işyerinden de Nike marka siyah renk bir şortu giymekte olduğu kot pantolonun altına giyip sirkat etmeye çalıştığını söyleyen polis, zanlının dışarıya çıkmaya çalıştığı sırada işyeri sorumlusu tarafından fark edildiğini aktardı.

Polis memuru, zanlının işyeri sahibi tarafından fark edildikten sonra söz konusu şortu üzerinden çıkarttığını ve daha sonra Turkcell bayiinden sirkat etmiş olduğu eşyalar ile kendisine ait olan bir adet iphone marka telefon Nike mağazasında bırakarak iş yerinden ayrıldığını anlattı.

Zanlının aynı gün mahkemeden alınan derdest emri gereği tutuklandığını belirten polis, zanlının daha önceden ciddi darp ve uyuşturucu suçlarından teminata bağlandığını söyledi.

Zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 20 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.

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Majdi AllobadElektronikKıyafetEşyaçaldı
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